Путин рассказал о "завозных демократиях", "вассалах" и зарубежных фондах
18:20 22.10.2020 Источник: Интерфакс
Настоящую демократию нельзя импортировать, руководители стран, где реализуются такие схемы, всего лишь вассалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать - много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше", - сказал Путин во время заседания Валдайского клуба в четверг. По его словам, в теории это, наверное, возможно.
"Но, честно говоря, я с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю", - отметил президент.
"Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии, это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают, а соответствующие руководители - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - считает Путин.
По словам Путина, "в России мы прошли через довольно длительный период, когда чуть ли не главным источником создания и финансирования неправительственных организаций были зарубежные фонды".
"Конечно, не все они имели корыстные или дурные намерения, преследовали цель раскачать ситуацию в нашей стране, вмешиваться в наши дела, повлиять на российскую внутреннюю, а порой и внешнюю политику в своих интересах. Конечно, нет", - заметил российский лидер.
Он отметил, что "среди независимых общественных организаций, а такие бывают, такие есть, встречались и искренние энтузиасты, которым мы, безусловно, благодарны". "Но даже в этом случае они оставались, как правило, чужеродными, посторонними и в конечном итоге отражали интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей. Словом, служили средством в чужих руках со всеми вытекающими последствиями", - считает Путин.
НОВОСТИ
- 19:00 22.10.2020
- Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны
- 18:45 22.10.2020
- Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето
- 18:40 22.10.2020
- Космический центр НАТО будет создан в Германии
- 18:30 22.10.2020
- НАТО призвала Турцию использовать влияние, чтобы снять напряженность вокруг Карабаха
- 17:40 22.10.2020
- Мосгорсуд снизил на полгода срок лишения свободы Михаилу Ефремову
- 17:12 22.10.2020
- Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%
- 17:00 22.10.2020
- Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
- 16:32 22.10.2020
- Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию
- 16:12 22.10.2020
- В Москве предотвращен теракт - ФСБ
- 16:04 22.10.2020
- Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать