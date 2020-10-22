Путин рассказал о "завозных демократиях", "вассалах" и зарубежных фондах

18:20 Источник: Интерфакс

Настоящую демократию нельзя импортировать, руководители стран, где реализуются такие схемы, всего лишь вассалы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать - много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше", - сказал Путин во время заседания Валдайского клуба в четверг. По его словам, в теории это, наверное, возможно.

"Но, честно говоря, я с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю", - отметил президент.

"Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии, это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают, а соответствующие руководители - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - считает Путин.

По словам Путина, "в России мы прошли через довольно длительный период, когда чуть ли не главным источником создания и финансирования неправительственных организаций были зарубежные фонды".

"Конечно, не все они имели корыстные или дурные намерения, преследовали цель раскачать ситуацию в нашей стране, вмешиваться в наши дела, повлиять на российскую внутреннюю, а порой и внешнюю политику в своих интересах. Конечно, нет", - заметил российский лидер.

Он отметил, что "среди независимых общественных организаций, а такие бывают, такие есть, встречались и искренние энтузиасты, которым мы, безусловно, благодарны". "Но даже в этом случае они оставались, как правило, чужеродными, посторонними и в конечном итоге отражали интересы не граждан России, а своих иностранных попечителей. Словом, служили средством в чужих руках со всеми вытекающими последствиями", - считает Путин.