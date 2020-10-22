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НОВОСТИ

НАТО призвала Турцию использовать влияние, чтобы снять напряженность вокруг Карабаха

18:30 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в четверг впервые призвала Турцию использовать "свое значительное влияние в регионе", чтобы снизить напряженность в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

"Турция является ценным членом НАТО, однако я также ожидаю от Турции использования ее значительного влияния в регионе, чтобы снизить напряженность [в Карабахе]", - заявил он.

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