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Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны

19:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны, когда модель международных отношений была устойчивой и предсказуемой. Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "острейших вопросов и противоречий в современной международной жизни накопилось много, если не сказать - очень много".

"С того момента, как по-своему устойчивая и предсказуемая модель отношений периода холодной войны начала меняться, - не подумайте, что я по этому скучаю, ни в коем случае, - мир преображался несколько раз", - отметил Путин.

Как заметил российский лидер, все происходило настолько быстро, что у тех, кого принято называть политическими элитами, "просто не было времени, а может быть и желания, и способности проанализировать, а что же на самом деле происходит".

"Одни страны спешили поделить "пирог" - как правило, в свою пользу, конечно; воспользоваться преимуществами, полученными в итоге завершения "холодного противостояния". Другие судорожно искали способ приспособиться к изменениям любой ценой, - пояснил Путин. - А некоторые - тут можно вспомнить и наш собственный, прямо скажем, невеселый опыт - боролись, что называется, за выживание, за то, чтобы остаться единой страной, сохраниться в том числе и субъектом мировой политики".

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