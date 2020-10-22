ВТБ, Mаil.ru и РЖД напомнили оштрафах за нарушение удаленки в офисах

19:26

Десятки работающих в Москве компаний, в числе которых РЖД, ВТБ и Mаil.ru, получили предупреждения от столичных властей опо поводу их отчетов об отправленных на удаленку сотрудниках и о реальном положении в офисах. Представителям бизнеса направили письма с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удалённо, могут последовать штрафы.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — сказано в письмах.