ВТБ, Mаil.ru и РЖД напомнили оштрафах за нарушение удаленки в офисах
19:26 22.10.2020
Десятки работающих в Москве компаний, в числе которых РЖД, ВТБ и Mаil.ru, получили предупреждения от столичных властей опо поводу их отчетов об отправленных на удаленку сотрудниках и о реальном положении в офисах. Представителям бизнеса направили письма с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удалённо, могут последовать штрафы.
«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — сказано в письмах.
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