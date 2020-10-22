Рождественские ярмарки в Европе попадают под "ковидные" ограничения
21:25 22.10.2020 Источник: Интерфакс
В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
В частности, отказались от проведения в этом году одной из самых известных ярмарок во Франции - в Страсбурге. В прошлом году ее посетили два миллиона человек.
В декабре также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают около одного миллиона человек.
Между тем, советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к "цифровому Рождеству" в этом году.
"Рождество не будет таким, как обычно. Мы не будем собираться большими группами, когда собирается несколько семей. Для этого года подобное - фантастика. Но я надеюсь, что если нам удастся снизить показатели, то, может быть, мы сможем более-менее нормально провести Рождество" - сказал Литч.
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