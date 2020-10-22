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НОВОСТИ

Россия не станет в одностороннем порядке замораживать ядерное оружие - Рябков

22:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы, чтобы склонить США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, мы не готовы это делать. С какой стати? - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Они объявляют колоссальные программы по развитию своего ядерного потенциала, и в этих условиях мы не можем этим заниматься".

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