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Ситуация с американскими ракетами в Европе "имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить" - Рябков

23:45 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица американской администрации вновь разогревают тему размещения ракет средней дальности в Европе, тенденцию нужно остановить. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя последние заявления главы Пентагона США Марка Эспера.

"Ответственные лица администрации США вновь начали разогревать тему предстоящего, как они утверждают, размещения их средств средней дальности не только в Азии, но и в Европе, - указал дипломат. - Эти вопросы тоже в поле нашего зрения. Ситуация в целом имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить".

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