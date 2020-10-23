Ситуация с американскими ракетами в Европе "имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить" - Рябков
23:45 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные лица американской администрации вновь разогревают тему размещения ракет средней дальности в Европе, тенденцию нужно остановить. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя последние заявления главы Пентагона США Марка Эспера.
"Ответственные лица администрации США вновь начали разогревать тему предстоящего, как они утверждают, размещения их средств средней дальности не только в Азии, но и в Европе, - указал дипломат. - Эти вопросы тоже в поле нашего зрения. Ситуация в целом имеет тенденцию к осложнению. Это надо остановить".
НОВОСТИ
- 22:00 22.10.2020
- Россия не станет в одностороннем порядке замораживать ядерное оружие - Рябков
- 21:35 22.10.2020
- Все ударные корабли флота США получат гиперзвуковые ракеты - Пентагон
- 21:25 22.10.2020
- Рождественские ярмарки в Европе попадают под "ковидные" ограничения
- 20:16 22.10.2020
- Путин допускает теоретическую возможность военного союза России и Китая
- 20:00 22.10.2020
- Путин рассказал, как Навального выпустили за границу на лечение
- 19:30 22.10.2020
- Конфликт в Нагорном Карабахе начался с преступлений против армянского народа - Путин
- 19:26 22.10.2020
- ВТБ, Mаil.ru и РЖД напомнили оштрафах за нарушение удаленки в офисах
- 19:15 22.10.2020
- Путин не против учесть новое оружие в ДСНВ и привлечь к договору Китай
- 19:00 22.10.2020
- Путин рассказал, что не скучает по временам холодной войны
- 18:45 22.10.2020
- Путин: Важно сохранить ООН, Совет безопасности и право вето
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать