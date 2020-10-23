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Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада - Песков

09:00 23.10.2020 Источник: Lenta.ru

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога, представитель Кремля рассказал, что «хамство терпеть никто не собирается, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию».

Песков согласился с тем, что существуют определенные осложнения в отношениях с Германией, однако для их улучшения необходимы усилия обеих сторон. «Мы чуть-чуть разочарованы тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», — констатировал он.

Ранее Песков рассказал о том, что сейчас доверие между мировыми лидерами находится на минимальном уровне. Он отметил, что сложившуюся ситуацию даже можно назвать «дефицитом доверия».

14 октября Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Москвой и Брюсселем. По мнению дипломата, в Евросоюзе не хотят налаживать диалог с Россией, а вместо этого обвиняют ее в отравлении Навального. Позднее депутат Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани предупредил, что ЕС «играет с огнем», принимая необоснованные санкции против России и провоцируя ее на ответные меры.  Lenta.Ru

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