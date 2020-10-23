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НОВОСТИ

Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина

09:05 23.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп заявил во время финальных дебатов, что его конкурент на выборах Джо Байден получил $3,5 млн от России через президента Владимира Путина. Глава государства связал это с «хорошими отношениями» с бывшим мэром Москвы и его супругой. Ранее сенаторы-республиканцы обвинили сына Джо Байдена Хантера в получении $3,5 млн от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил $3,5 млн, твоя семья получила $3,5 млн. Когда-нибудь тебе придется объяснить это»,— сказал господин Трамп. При этом он заявил в ответ на обвинения господина Байдена, что сам никогда не получал деньги от России.  Коммерсантъ

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