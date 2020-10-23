Уходит в отставку первый замглавы ФСБ - СМИ

09:20 Источник: РБК

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», — сообщил РБК один из собеседников.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

О вероятной отставке Смирнова говорили еще в июле 2019 года после резонансного ареста сотрудников центрального аппарата ФСБ по подозрению в вооруженном налете, а также арестов полковников Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева из управления «К».