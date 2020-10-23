Байден намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы на выборах предпримет меры к тому, чтобы решить проблему нелегальных иммигрантов в США.

"В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в Конгресс предложения. нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране", - заявил он в четверг на теледебатах с президентом США Дональдом Трампом в Нэшвилле (штат Теннесси). Он также пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты "смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства".

На вопрос о том, почему он на посту вице-президента в администрации Барака Обамы не добился осуществления иммиграционной реформы, Байден признал ошибку властей того периода и добавил, что "потребовалось много времени на то, чтобы ее исправить". "Но я буду президентом США, а не вице- президентом", - добавил он.