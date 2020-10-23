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НОВОСТИ

Площадь загрязнения акватории залива Находка превышает 34 тыс. кв м

10:00 23.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34 тыс. квадратных метров. Как сообщил Росприроднадзор на своей странице в Instagram, устанавливается источник утечки, взяты пробы воды. Ведутся работы по локализации нефтяного пятна. Ведомство предполагает, что загрязнение началось от причала компании «Трансбункер Приморье» и обещает провести внеплановую ее проверку. О разливе нефтепродуктов в заливе Находка стало известно на этой неделе. Проверку по факту разлива нефти начала природоохранная прокуратура.  Эхо Москвы

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