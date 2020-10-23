Китай никогда не стремился к гегемонии и экспансии - Си Цзиньпин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает решительно против гегемонии и политики силы, никогда не стремился к экспансии и считает, что действия такого характера лишь способны завести мир в тупик. Об этом в пятницу на торжественном собрании в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в Корейскую войну заявил в Доме народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики. Мы никогда не стремились к гегемонии или экспансии. Мы выступаем решительно против гегемонии и политики силы", - сказал он.

По словам Си Цзиньпина, любые проявления односторонности, протекционизма, эгоизма в современном мире, а также стремление к гегемонии и запугиванию заведут в тупик. При этом политика притеснения, давления, а также преследование лишь собственных интересов не приведут ни к каким результатам.

В 1945 году после разгрома Японии во Второй мировой войне в соответствии с Ялтинским соглашением Корейский полуостров был разделен по 38-й параллели. В 1950 году долгий период взаимных угроз вылился в вооруженный конфликт между КНДР и Республикой Кореей. На стороне Южной Кореи воевали военнослужащие США и 20 стран, сражавшихся под флагом ООН. Поддержку КНДР в той войне оказывали СССР и Китай.

19 октября 1950 года силы Китайских народных добровольцев переправились через пограничную реку Ялуцзян и участвовали в боевых действиях вплоть до заключения перемирия в 1953 году. Всего в боях были задействованы 2,9 млн китайских бойцов, из которых, по официальным данным китайской стороны, погибли 197 653 человека. В числе погибших также сын Мао Цзэдуна - Мао Аньин.