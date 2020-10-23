UEFA наказал азербайджанский ФК «Карабах» за воинское приветствие
10:32 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
UEFA наказал азербайджанский клуб «Карабах» за воинское приветствие. Произошло это по окончании матча раунда плей-офф Лиги Европы против польской «Легии».
Азербайджанский клуб, проиграв матч со счётом 0:3, решил выразить поддержку национальной армии: футболисты, тренерский штаб и другие представители клуба выстроились полукругом и отдали воинское приветствие, приложив правую руку к виску.
Дисциплинарное наказание в виде выговора получили 13 футболистов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началось в конце сентября. Армения и Азербайджан возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Говорит Москва
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