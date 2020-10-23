0
0
122
НОВОСТИ

UEFA наказал азербайджанский ФК «Карабах» за воинское приветствие

10:32 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

UEFA наказал азербайджанский клуб «Карабах» за воинское приветствие. Произошло это по окончании матча раунда плей-офф Лиги Европы против польской «Легии».

Азербайджанский клуб, проиграв матч со счётом 0:3, решил выразить поддержку национальной армии: футболисты, тренерский штаб и другие представители клуба выстроились полукругом и отдали воинское приветствие, приложив правую руку к виску.

Дисциплинарное наказание в виде выговора получили 13 футболистов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Обострение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началось в конце сентября. Армения и Азербайджан возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 23.10.2020
В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки - ФСБ
0
40
11:20 23.10.2020
Основная версия СК загрязнения Авачинского залива на Камчатке - природная причина
0
63
11:05 23.10.2020
Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина, отвечавшего за медиаотрасль
0
86
11:00 23.10.2020
В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за всю пандемию
0
103
10:20 23.10.2020
Китай никогда не стремился к гегемонии и экспансии - Си Цзиньпин
0
151
10:05 23.10.2020
В первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили - Credit Suisse
0
198
10:00 23.10.2020
Площадь загрязнения акватории залива Находка превышает 34 тыс. кв м
0
186
09:32 23.10.2020
Байден намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов
0
235
09:20 23.10.2020
Уходит в отставку первый замглавы ФСБ - СМИ
0
278
09:05 23.10.2020
Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина
0
248

Возврат к списку