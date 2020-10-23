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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина, отвечавшего за медиаотрасль

11:05 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета. Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова. Распоряжение о ее назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там уточняется, что ранее Черкесова работала в Администрации президента.

Алексей Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года.

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