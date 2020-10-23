Основная версия СК загрязнения Авачинского залива на Камчатке - природная причина

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - сказала она.

По словам Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно- морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. "Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", - отметила представитель СК.