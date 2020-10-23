0
0
35
НОВОСТИ

Основная версия СК загрязнения Авачинского залива на Камчатке - природная причина

11:20 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - сказала она.

По словам Петренко, установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно- морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. "Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года", - отметила представитель СК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 23.10.2020
В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки - ФСБ
0
40
11:05 23.10.2020
Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина, отвечавшего за медиаотрасль
0
86
11:00 23.10.2020
В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за всю пандемию
0
103
10:32 23.10.2020
UEFA наказал азербайджанский ФК «Карабах» за воинское приветствие
0
146
10:20 23.10.2020
Китай никогда не стремился к гегемонии и экспансии - Си Цзиньпин
0
151
10:05 23.10.2020
В первом полугодии россияне обеднели больше, чем жители Украины, Турции и Чили - Credit Suisse
0
198
10:00 23.10.2020
Площадь загрязнения акватории залива Находка превышает 34 тыс. кв м
0
186
09:32 23.10.2020
Байден намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов
0
235
09:20 23.10.2020
Уходит в отставку первый замглавы ФСБ - СМИ
0
278
09:05 23.10.2020
Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина
0
248

Возврат к списку