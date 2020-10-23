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НОВОСТИ

Кредитный портфель граждан РФ превысил 19 трлн рублей

12:00 23.10.2020 Источник: Известия

Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября составил 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода 2019-го на 2,2 трлн рублей, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». В регуляторе отмечают, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека. По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5. Опрошенные «Известиями» эксперты видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.

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