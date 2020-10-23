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НОВОСТИ

Хакер из Нидерландов подобрал пароль к Twitter Трампа

12:05 23.10.2020 Источник: РОСБАЛТ

IT-эксперт Виктор Геверс, живущий в Голландии, заявил о взломе Twitter-аккаунта Дональда Трампа. По словам хакера, он подбирал пароли и смог получить доступ к странице президента США с пятого раза, передает De Volkskrant.

Хакер утверждает, что Трамп защитил свой Twitter слишком простым паролем: maga2020! — что является сокращением английской фразы «Make America Great Agаin!» («Сделаем Америку снова великой!») и отсылает к предстоящим 3 ноября выборам главы страны.

Отметим, что в 2016 году Трамп пришел к победе с тем же лозунгом о возрождении величия Штатов.

Администрации соцсети отрицает, что президент утратил контроль над аккаунтом.

Американский лидер с завидной регулярностью постит в Twitter, касаясь вопросов государственной важности.

Геверс взламывает его страницу уже второй раз. Четыре года назад он вошел в Twitter «как Трамп» при помощи пароля yourefired («Вы уволены!» — выражение из телешоу Трампа The Apprentice, «Ученик»).  Росбалт

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