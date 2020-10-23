Хакер из Нидерландов подобрал пароль к Twitter Трампа
12:05 23.10.2020 Источник: РОСБАЛТ
IT-эксперт Виктор Геверс, живущий в Голландии, заявил о взломе Twitter-аккаунта Дональда Трампа. По словам хакера, он подбирал пароли и смог получить доступ к странице президента США с пятого раза, передает De Volkskrant.
Хакер утверждает, что Трамп защитил свой Twitter слишком простым паролем: maga2020! — что является сокращением английской фразы «Make America Great Agаin!» («Сделаем Америку снова великой!») и отсылает к предстоящим 3 ноября выборам главы страны.
Отметим, что в 2016 году Трамп пришел к победе с тем же лозунгом о возрождении величия Штатов.
Администрации соцсети отрицает, что президент утратил контроль над аккаунтом.
Американский лидер с завидной регулярностью постит в Twitter, касаясь вопросов государственной важности.
Геверс взламывает его страницу уже второй раз. Четыре года назад он вошел в Twitter «как Трамп» при помощи пароля yourefired («Вы уволены!» — выражение из телешоу Трампа The Apprentice, «Ученик»). Росбалт
НОВОСТИ
- 13:05 23.10.2020
- Кремль сожалеет, что соревнование в нелюбви к РФ стало обычной практикой на выборах в США
- 13:00 23.10.2020
- Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заразился коронавирусом
- 12:32 23.10.2020
- Возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе коммунисты назвали издевательством
- 12:20 23.10.2020
- Ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается - Мурашко
- 12:00 23.10.2020
- Кредитный портфель граждан РФ превысил 19 трлн рублей
- 11:32 23.10.2020
- В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки - ФСБ
- 11:20 23.10.2020
- Основная версия СК загрязнения Авачинского залива на Камчатке - природная причина
- 11:05 23.10.2020
- Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина, отвечавшего за медиаотрасль
- 11:00 23.10.2020
- В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за всю пандемию
- 10:32 23.10.2020
- UEFA наказал азербайджанский ФК «Карабах» за воинское приветствие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать