Кремль сожалеет, что соревнование в нелюбви к РФ стало обычной практикой на выборах в США

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соревнование в нелюбви к России, ставшее обычной практикой на выборах в США, вызывает только сожаление. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "соревнование в большей нелюбви к России стало уже константой всех избирательных процессов Соединенных Штатов Америки, к сожалению".

"Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление", - добавил Песков.