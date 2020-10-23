Кремль сожалеет, что соревнование в нелюбви к РФ стало обычной практикой на выборах в США
13:05 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соревнование в нелюбви к России, ставшее обычной практикой на выборах в США, вызывает только сожаление. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "соревнование в большей нелюбви к России стало уже константой всех избирательных процессов Соединенных Штатов Америки, к сожалению".
"Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление", - добавил Песков.
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