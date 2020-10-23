Специалист объяснил повышение спроса на карты таро среди россиян
13:32 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Психолог объяснил повышение спроса на карты таро среди россиян. По сравнению с прошлым годом продажи колод выросли на 75%. Интерес к другим гадальным картам увеличился на 39%. Об этом РБК сообщили в компании Ozon. Маркетологи связывают эту тенденцию с Хэллоуином.
Завкафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что наши сограждане на фоне пандемии коронавируса начали испытывать беспокойство о своём будущем. Гадание помогает им снять тревогу и развлечься, отметил специалист.
«Они [россияне — прим. ГМ] находятся под коронавирусом, изолированы. Это какая-то неопределённая ситуация, непонятно, как она будет развиваться, и люди находят такой способ узнать. Они дома. Им скучно, они развлекаются. Эти два фактора и увеличили [спрос на карты таро — прим. ГМ]. Люди ищут ответ. Вы не можете найти ответ, и вы открываете газету, интернет, вам там говорят всё разное, и вы никому не верите. Карты таро вам откроют истину, как они думают. Я думаю, это произошло не только у нас [в России — прим. ГМ]. У людей хоть какой-то есть инструмент [снятия тревожности — прим. ГМ], это облегчает [их состояние — прим. ГМ], хоть как-то они пытаются узнать будущее, это их успокаивает».
Помимо карт покупателей интересуют энергетические маятники, кристаллы, свечи и наборы для изготовления магических печатей.
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