Ситуация с коронавирусом в России под контролем - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в России непростая, но находится под контролем, заверил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ситуация под контролем. Она нелегкая, она напряженная, но она под контролем", - сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.

Песков обратил внимание на тот факт, что "в регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемии, свидетелями чего мы сейчас и являемся". Он подчеркнул, что "штабом правительства отлажена работа со всеми регионами, и там, где какие-то точки натяжения возникают, принимаются особенные меры".

В пятницу оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки в РФ выявлено 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за все время пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 41,7 млн человек, свыше 1,13 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 480 646 случаев заражения, выздоровели 1 119 251 человек, умерли 25 525. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.