Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% второй раз подряд

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Об этом сообщается в пресс- релизе регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось", - отмечает регулятор.