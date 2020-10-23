Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% второй раз подряд
14:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Об этом сообщается в пресс- релизе регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25% годовых. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось", - отмечает регулятор.
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