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НОВОСТИ

Киргизия будет выполнять все свои обязательства, сообщил глава МИД

14:32 23.10.2020 Источник: Интерфакс

Киргизия остается привержена всем международным договорам, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.

"Политическая ситуация в настоящее время в Кыргызстане стабилизировалась, текущие политические процессы вернулись в правовое поле. (...) В этом ключе кыргызская сторона заявляет, что остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров", - сказала он по итогам переговоров с российским коллегой.

Казакбаев подчеркнул, что это включает и защиту прав инвесторов, и обеспечение безопасности иностранных граждан, находящихся на территории республики.

Он также отметил, что "Россия была и остается нашим основным стратегическим партнером и союзником".

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о финансовой помощи Киргизии и о сроках восстановления финансовой помощи республики, сказал: "Решение Евразийского фонда стабилизации развития, выделение льготного кредита Кыргызской республике в размере $100 млн, оно существует, его никто не отменял. По срокам реализации этого решения необходимо конечно же договариваться по линии этого фонда, о чем кыргызские друзья прекрасно знают".

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