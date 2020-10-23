Сергей Степашин: Домов с недоделками сдается все меньше
14:35 23.10.2020
Глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о проблеме аварийного жилья.
По его словам, пандемия коронавируса в меньшей степени отразилась на строительной отрасли, в том числе благодаря решению президента и правительства не останавливать стройки: "Поэтому на программу переселения пандемия не повлияла ни по качеству, ни по темпам. Более того, мы серьезно ускорились и на сегодняшний день планы этого года уже выполнили". Программа рассчитана до 2024 года, но будет выполнена раньше, в конце 2023 года, пообещал он.
"Но аварийное жилье никуда не денется. Дома стареют, как и люди. Это мировая проблема на самом деле. Многие сейчас уже подзабыли, что Россия - это единственная страна в мире, где существует специальная программа по переселению из аварийного жилья", - заметил Сергей Степашин.
Сейчас готовится законопроект о "всероссийской реновации", в которой могут поучаствовать крупные строительные компании. "Этот законопроект может способствовать созданию постоянно действующего механизма переселения. Начать, конечно, нужно с очень крупных городов, где есть интересные земли и пятна застройки, - считает Сергей Степашин. - Сама идея комплексной застройки, когда одновременно с жильем строится и вся инфраструктура, конечно, интересная".
А рассказывая о проблеме сдачи домов с недоделками, Сергей Степашин отметил: "Сейчас такого уже меньше. Да, поначалу было очень много нареканий. Сейчас у нас каждый дом в этом плане стоит на контроле, и статистика по недоделкам резко сократилась. У нас есть соглашение с прокуратурой, и с новым прокурором мы плотно работаем. Обращаемся, если не хватает собственных сил, и нужно отдать им должное - они работают очень оперативно. Примеры с "приписками" у нас были по ряду регионов. Что касается Подмосковья, то надо отдать должное Андрею Воробьеву, он отреагировал очень быстро и жестко: были возбуждены уголовные дела, и Воробьев заменил практически всю команду. Он очень переживал, у нас тогда с ним была встреча, он сказал: "Хватит меня долбить, я все сделаю". И сделал. Навел порядок".
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