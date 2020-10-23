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Совет при президенте РФ по кодификации не поддержал проект о реновации в регионах

15:00 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подверг жесткой критике и дал отрицательное экспертное заключение на внесенный в Госдуму законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реновации жилого фонда.

"В ходе обсуждения законопроект подвергся критике со стороны членов Совета - были озвучены многочисленные замечания как концептуального, так и юридико-технического характера. В результате Совет не поддержал законопроект. В экспертном заключении совета по законопроекту говорится, что проект не может быть поддержан", - говорится в сообщении пресс-службы Совета, распространенном в пятницу.

Как отметил глава Совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией".

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