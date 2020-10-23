Из-за пандемии регионам нужно действовать аккуратно - Путин
15:12 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин призвал власти регионов действовать аккуратно, но в первую очередь руководствуясь принципом безопасности людей из-за пандемии коронавируса.
"Пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в пятницу.
Путин отметил, что "на работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции".
При этом он подчеркнул, что "ключевой вопрос - увеличение доходов граждан, рост занятости в российской экономике". Президент признал, что "ситуация на рынке труда остается достаточно сложной". "В сентябре, например, безработица в России составила 6,3 процента, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - констатировал глава государства.
Он указал, что "все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса". На совещании Путин предложил обсудить, "как работают предложенные и запущенные механизмы [поддержки], то, что предстоит сделать в ближайшее время".
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