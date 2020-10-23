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Восстановительный рост российской экономики замедляется - ЦБ РФ

15:32 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановительный рост российской экономики замедляется на фоне снижения внутреннего спроса и ухудшения эпидемиологической обстановки, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты, однако дезинфляционное давление будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II-III кварталы регулятор пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года.

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