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НОВОСТИ

Стресс-тест МЭШ помогает совершенствовать систему образования будущего

15:35 23.10.2020

Совершенствование образовательной платформы Московская электронная школа (МЭШ) ведется круглосуточно. По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимира Макарова, особенно активно это процесс идёт в последние полгода. "Любой цифровой продукт до выхода в релиз проходит через скрупулезный аудит. Но каким бы долгим не был этап разработки, от сбоев не застрахован никто. Патчи первого дня - это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний - боем. Он всегда неизбежен", - отмечает эксперт.

По его мнению, несмотря на постоянную работу, смоделировать пиковые нагрузки, с которыми столкнулась МЭШ после начала в Москве дистанционного обучения, невозможно. Сейчас к сервисам МЭШ подключаются более 600 тыс. человек, отправляя более 80 тыс. запросов в секунду, при этом в день проходит примерно 4 млн сессий онлайн-уроков. Этот стресс-тест помогает улучшать систему, обнаруживать баги и ликвидировать ошибки. «Мы заинтересованы в том, чтобы МЭШ работал на запредельных нагрузках, тогда нам удастся выявить все несовершенства и исправить их, в конечном счете от этого выиграют все пользователи - преподаватели школ и ученики», - заявил Макаров.

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