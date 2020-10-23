Более 25000 кг продуктов доставили москвичам социальные работники

15:45

Горожанам, соблюдающим правила самоизоляции, социальные работники в Москве доставили более 25 тонн продуктов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заявки принимаются на горячую линию комплекса социального развития. "С 26 сентября было оформлено почти 5 тыс. заявок на доставку продуктов питания", - сообщила вице-мэр. Согласно ее данным, примерно за месяц московские соцработники доставили горожанам множество важных вещей: продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных. С 26 сентября было оформлено 48,5 тыс. заявок на более 50 тыс. услуг, из которых почти 5000 заявок на покупку и доставку продуктов питания.

Больше всего - около 4,5 тонн - доставили в Северном административном округе. Примерно 3 тонны продуктов передали заявителям в Восточном административном округе. В Южном и Юго-Западном административных округах горожанам привезли по 2,9 тонны. Несколько реже за доставкой продуктов обращались жители Западного, Северо-Восточного и Юго-Восточного административных округов (2,5, 2,4 и 2 тонны соответственно). Меньше всего продуктов соцработникам заказали в Зеленоградском административном округе (355 кг) и ТинАО (605 кг).