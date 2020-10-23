Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию в РФ в интервале 3,9-4,2%
16:32 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России уточнил прогноз по инфляции в России по итогам 2020 года - с 3,7-4,2% до 3,9-4,2%, следует из пресс-релиза регулятора и итогам заседания совета директоров.
"Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой - более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами", - указывает ЦБ.
В этих условиях, по данным регулятора, в сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% (после 3,6% в августе), и, по оценке на 19 октября, она составила 3,8%.
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