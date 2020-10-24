Байден поставил рекорд по расходам на предвыборную телерекламу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в ходе предвыборной кампании потратил на телевизионную рекламу больше, чем любой другой претендент на этот пост за всю историю. Об этом в пятницу сообщила газета "Хилл" со ссылкой на аналитическую компанию Advertising Analytics ("Эдвертайзинг аналитикс").

Согласно ее данным, на оплату телерекламы в рамках кампании Байдена с момента ее начала в прошлом году ушло 582 млн долларов. При этом только за последнюю неделю его команда потратила 45 млн долларов. Кроме того, по тратам на рекламу кандидат от демократов обходит своего соперника- республиканца, действующего президента США Дональда Трампа, который израсходовал на эти же цели 342 млн долларов за последние два года.

В рамках кампании Байдена до 10 ноября также закуплено эфирное время на ТВ на 57 млн долларов, пишет газета.