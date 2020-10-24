0
0
74
НОВОСТИ

Байден поставил рекорд по расходам на предвыборную телерекламу

09:00 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в ходе предвыборной кампании потратил на телевизионную рекламу больше, чем любой другой претендент на этот пост за всю историю. Об этом в пятницу сообщила газета "Хилл" со ссылкой на аналитическую компанию Advertising Analytics ("Эдвертайзинг аналитикс").

Согласно ее данным, на оплату телерекламы в рамках кампании Байдена с момента ее начала в прошлом году ушло 582 млн долларов. При этом только за последнюю неделю его команда потратила 45 млн долларов. Кроме того, по тратам на рекламу кандидат от демократов обходит своего соперника- республиканца, действующего президента США Дональда Трампа, который израсходовал на эти же цели 342 млн долларов за последние два года.

В рамках кампании Байдена до 10 ноября также закуплено эфирное время на ТВ на 57 млн долларов, пишет газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 24.10.2020
Назначена дата досрочных выборов президента Киргизии
0
26
10:25 24.10.2020
Оперштаб не планирует рекомендовать властям закрыть внешние границы
0
35
09:45 24.10.2020
Президент Польши заразился коронавирусом
0
54
09:30 24.10.2020
Британия приняла ряд непубличных мер против России после инцидента в Солсбери - СМИ
0
74
09:15 24.10.2020
Синоптики предсказывают теплую и дождливую погоду в воскресенье, 24 октября
0
79
22:40 23.10.2020
Папа Римский призывал узаконить однополые союзы еще в прошлом году - WP
0
549
22:00 23.10.2020
Распространение идей АУЕ в местах лишения будет расцениваться как экстремизм - ФСИН
0
592
21:20 23.10.2020
Треть территории ЕС сделают природоохранной зоной
0
637
20:40 23.10.2020
Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений
0
589
20:00 23.10.2020
Суд в Подмосковье приговорил к 6 годам студента, планировавшего расстрел однокурсников
0
597

Возврат к списку