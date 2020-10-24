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НОВОСТИ

Синоптики предсказывают теплую и дождливую погоду в воскресенье, 24 октября

09:15 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице похолодает до плюс пяти градусов.

Скорость западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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