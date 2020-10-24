Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
15:42 24.10.2020
Московские школьники на онлайн-уроках за неделю дистанционного обучения получили более миллиона пятерок. Всего же за этот период учителя в системе "Московская электронная школа" выставили примерно 2 млн оценок. По данным столичного департамента образования и науки, за неделю учителя провели для учеников средней и старшей школы более 481 тыс. онлайн-уроков в формате видео-конференц-связи. "Это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ. При этом состоялось более 12 млн сессий онлайн-уроков", - сообщает департамент.
Каждый день к урокам в МЭШ подключаются более 600 тыс. учеников и учителей. Напомним, часть московских школьников перешла на онлайн-обучение в связи с активизацией распространения коронавируса в столице.
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