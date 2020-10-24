0
0
67
НОВОСТИ

Эрдоган: Макрону требуется лечение психических расстройств

15:30 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что его французский коллега Эмманюэль Макрон нуждается в лечении психических расстройств. Таким образом он отреагировал на высказывания лидера Франции об исламе.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств, - заявил Эрдоган в городе Кайсери на митинге, трансляцию которого ведет телеканал ТРТ. - Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции".

По версии Эрдогана, "подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:08 24.10.2020
Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством
0
94
15:43 24.10.2020
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
0
122
15:42 24.10.2020
Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
0
111
14:02 24.10.2020
Турция продолжит подготовку комплексов С-400 к развертыванию
0
243
13:35 24.10.2020
Американцам, находящимся в Белоруссии рекомендовано запастись продуктами и лекарствами на три дня
0
307
13:16 24.10.2020
МЧС Белоруссии разрешило пуск первого энергоблока БелАЭС
0
270
12:30 24.10.2020
Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим
0
307
11:17 24.10.2020
Геннадий Зюганов: Мы должны удвоить численность партии...
0
390
10:45 24.10.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 24 октября
0
422
10:30 24.10.2020
Назначена дата досрочных выборов президента Киргизии
0
369

Возврат к списку