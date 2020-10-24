Эрдоган: Макрону требуется лечение психических расстройств

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что его французский коллега Эмманюэль Макрон нуждается в лечении психических расстройств. Таким образом он отреагировал на высказывания лидера Франции об исламе.

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств, - заявил Эрдоган в городе Кайсери на митинге, трансляцию которого ведет телеканал ТРТ. - Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции".

По версии Эрдогана, "подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".