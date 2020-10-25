В РФ более 348 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор
10:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 348 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 348 791 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 550 тыс. исследований.
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