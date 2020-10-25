0
0
72
НОВОСТИ

В РФ более 348 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор

10:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 348 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 348 791 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 550 тыс. исследований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:50 25.10.2020
Саудовская Аравия может примириться с Израилем до выборов в США - СМИ
0
20
10:30 25.10.2020
В результате переговоров в Лондоне Британия и ЕС приблизились к торговой сделке - СМИ
0
71
10:25 25.10.2020
Трамп заявил, что СМИ пытаются скрыть коррупционные действия семьи Байден
0
74
20:50 24.10.2020
Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
0
731
20:30 24.10.2020
Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины
0
835
20:15 24.10.2020
В Азовском море на танкере под флагом РФ произошел взрыв
0
768
20:05 24.10.2020
Франция отзывает своего посла из Турции "для консультаций" в связи с высказываниями Эрдогана
0
944
19:52 24.10.2020
В Выборгском районе предположительно убит бизнесмен Александр Петров - отец экс-пилота F1 Виталия Петрова - СМИ
0
767
18:54 24.10.2020
Президент Белоруссии и глава Госдепа США провели телефонные переговоры
0
689
18:03 24.10.2020
Мэр Киева заболел коронавирусом
0
727

Возврат к списку