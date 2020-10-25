Трамп заявил, что СМИ пытаются скрыть коррупционные действия семьи Байден

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в субботу обвинил либеральные американские СМИ в попытках скрыть коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена.

Выступая перед сторонниками в штате Огайо, Трамп вновь заявил, что средства массовой информации в США, по его мнению, чрезмерно активно освещают ситуацию с коронавирусом в стране, уделяя гораздо меньше внимания другим событиям. Как полагает нынешний хозяин Белого дома, СМИ пытаются "напугать" американцев в преддверии предстоящих выборов. "[В] новостях <...> говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. <...> Они пытаются всех напугать", - сказал Трамп. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы.

"Это все так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена. <...> Они отказываются писать это", - продолжил президент США. При этом он добавил, что "отдает должное" газете "Нью-Йорк пост" за ее публикацию об электронной переписке сына Байдена Хантера. "Они ("Нью-Йорк пост" - прим. ТАСС) готовы изобличать всю эту коррупцию", - сказал американский лидер.

Из указанной переписки следует, что сын Байдена мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings ("Бурисма холдингс"), в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. В одном из писем представитель Burisma спрашивал совета Хантера по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании". Трамп в свете публикации обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции на Украине и в Китае. В свою очередь Джозеф Байден в четверг на дебатах с Трампом заверил, что его сын Хантер в контактах за рубежом "не делал ничего неэтичного".