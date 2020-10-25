Саудовская Аравия может примириться с Израилем до выборов в США - СМИ
10:50 25.10.2020
На присоединение Саудовская Аравия к государствам, подписавшим в последнее время соглашения с Израилем намекают источники в Иерусалиме и Вашингтоне. В продвижении на переговорах о соглашении заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, но король Салман бин Абдул-Азиз блокирует эту инициативу. Нормализация отношений с Израилем может угрожать жизни принца.
"Меня убьют иранцы, катарцы или наши же", - приводит его слова газета "Гаарец".
Подтолкнуть Эр Риад к декларации о признании Израиля еще до 3 ноября может желание Саудовской Аравии оказать помощь президенту Трампу в ходе предвыборной кампании, сообщает издание.
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