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НОВОСТИ

Саудовская Аравия может примириться с Израилем до выборов в США - СМИ

10:50 25.10.2020

Объявление о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией может быть опубликовано в ближайшее время, сообщает NEWS.RU со ссылкой на газету "Исраэль а-Йом"

На присоединение Саудовская Аравия к государствам, подписавшим в последнее время соглашения с Израилем намекают  источники в Иерусалиме и Вашингтоне. В продвижении на переговорах о соглашении заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, но король Салман бин Абдул-Азиз блокирует эту инициативу. Нормализация отношений с Израилем может угрожать жизни принца. 

"Меня убьют иранцы, катарцы или наши же", - приводит его слова газета "Гаарец". 

Подтолкнуть Эр Риад к декларации о признании Израиля еще до 3 ноября может желание Саудовской Аравии оказать помощь президенту Трампу в ходе предвыборной кампании, сообщает издание. 



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