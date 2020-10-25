Из-за второй волны коронавируса съезд ХДС с выборами нового председателя могут перенести на март - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая волна распространения коронавируса в Германии может заставить руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) во второй раз перенести съезд, либо провести его, как и планировалось, в декабре, но в необычном формате. Об этом сообщила в воскресенье газета "Бильд ам зонтаг".

Изначально съезд с 1 тыс. делегатов планировалось провести весной 2020 года. На нем собирались выбрать нового лидера и официального кандидата от ХДС на пост канцлера. Мероприятие перенесли из-за пандемии на декабрь, но и теперь - на фоне очередного роста числа инфицированных - нет уверенности в том, что его можно будет провести, пишет издание.

В статье рассматриваются два сценария. Либо делегаты будут размещены в разных местах максимум по 200 человек, а выступления отдельных политиков будут транслироваться, либо съезд перенесут на март 2021 года, когда, предположительно, будет готова вакцина. Решение будет принято в понедельник.

Кандидатов на пост председателя ХДС трое: премьер- министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген.