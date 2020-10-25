Рост национальной экономики во многом зависит от работы автотранспорта - Мишустин
11:30 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.
"Автомобильный и пассажирский транспорт является важной частью транспортной системы нашей страны. От его четкой работы во многом зависит рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул премьер.
Мишустин отметил динамичное развитие отрасли, а также выразил уверенность в том, что опыт, мастерство, ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли в решении масштабных задач, которые стоят перед транспортным комплексом.
НОВОСТИ
- 12:20 25.10.2020
- Ответственность за рост числа заражений коронавирусом в США Обама возложил на Трампа
- 12:10 25.10.2020
- На местных выборах на Украине после двух часов голосования открыто 6 уголовных дел - МВД
- 11:20 25.10.2020
- Из-за второй волны коронавируса съезд ХДС с выборами нового председателя могут перенести на март - СМИ
- 11:10 25.10.2020
- К поискам погибших при крушении вертолета под Вологдой привлечен подводный аппарат - МЧС
- 10:50 25.10.2020
- Саудовская Аравия может примириться с Израилем до выборов в США - СМИ
- 10:30 25.10.2020
- В результате переговоров в Лондоне Британия и ЕС приблизились к торговой сделке - СМИ
- 10:25 25.10.2020
- Трамп заявил, что СМИ пытаются скрыть коррупционные действия семьи Байден
- 10:20 25.10.2020
- В РФ более 348 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор
- 20:50 24.10.2020
- Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
- 20:30 24.10.2020
- Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать