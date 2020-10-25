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Рост национальной экономики во многом зависит от работы автотранспорта - Мишустин

11:30 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Автомобильный и пассажирский транспорт является важной частью транспортной системы нашей страны. От его четкой работы во многом зависит рост национальной экономики, развитие социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, осуществление внешнеэкономической деятельности", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил динамичное развитие отрасли, а также выразил уверенность в том, что опыт, мастерство, ответственное отношение к делу помогут работникам отрасли в решении масштабных задач, которые стоят перед транспортным комплексом.

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