На местных выборах на Украине после двух часов голосования открыто 6 уголовных дел - МВД

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Украины составили несколько административных протоколов по фактам нарушений в ходе голосования на местных выборах в стране, а также открыли ряд уголовных дел. Об этом в воскресенье на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой.

"В день выборов зарегистрировано 383 заявки [о нарушениях в ходе голосования], составлено два административных протокола и открыто шесть уголовных дел", - отметил он.

Яровой также сообщил, что по состоянию на 10:00 (11:00 мск) неоткрытыми на Украине остаются четыре избирательных участка - в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Кроме того, по информации МВД, несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий.

Как сообщил в воскресенье на брифинге глава ЦИК страны Олег Диденко, "в целом можно утверждать, что голосование на Украине началось вовремя, за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера".

В воскресенье на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Украинцам предстоит избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства украинских городов, глав сел и поселков. Голосование завершится в 20:00 (21:00 мск).