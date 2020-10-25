0
0
0
НОВОСТИ

Ответственность за рост числа заражений коронавирусом в США Обама возложил на Трампа

12:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Барак Обама (2009-2017 гг.) возложил на действующего американского лидера Дональда Трампа вину за рекордно высокие показатели заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена.

"Пандемия длится уже восемь месяцев, а [в США] наблюдаются рекордные показатели заражения", - констатировал Обама. Ранее в субботу стало известно, что за минувший сутки в США было зафиксировано наибольшее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За 24 часа наличие инфекции было выявлено у 83 757 человек.

"Не стоит ожидать, что Дональд Трамп вдруг начнет защищать нас. Он даже не в состоянии принять меры для собственной защиты", - продолжал бывший американский лидер, подчеркнув, что Трамп также "не признает наличия проблем". "Не далее, чем на этой неделе он жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии, - отметил Обама. - Но если бы он [Трамп] работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:10 25.10.2020
На местных выборах на Украине после двух часов голосования открыто 6 уголовных дел - МВД
0
48
11:30 25.10.2020
Рост национальной экономики во многом зависит от работы автотранспорта - Мишустин
0
121
11:20 25.10.2020
Из-за второй волны коронавируса съезд ХДС с выборами нового председателя могут перенести на март - СМИ
0
126
11:10 25.10.2020
К поискам погибших при крушении вертолета под Вологдой привлечен подводный аппарат - МЧС
0
152
10:50 25.10.2020
Саудовская Аравия может примириться с Израилем до выборов в США - СМИ
0
161
10:30 25.10.2020
В результате переговоров в Лондоне Британия и ЕС приблизились к торговой сделке - СМИ
0
190
10:25 25.10.2020
Трамп заявил, что СМИ пытаются скрыть коррупционные действия семьи Байден
0
186
10:20 25.10.2020
В РФ более 348 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор
0
177
20:50 24.10.2020
Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
0
784
20:30 24.10.2020
Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины
0
885

Возврат к списку