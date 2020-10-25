Ответственность за рост числа заражений коронавирусом в США Обама возложил на Трампа

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Барак Обама (2009-2017 гг.) возложил на действующего американского лидера Дональда Трампа вину за рекордно высокие показатели заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена.

"Пандемия длится уже восемь месяцев, а [в США] наблюдаются рекордные показатели заражения", - констатировал Обама. Ранее в субботу стало известно, что за минувший сутки в США было зафиксировано наибольшее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. За 24 часа наличие инфекции было выявлено у 83 757 человек.

"Не стоит ожидать, что Дональд Трамп вдруг начнет защищать нас. Он даже не в состоянии принять меры для собственной защиты", - продолжал бывший американский лидер, подчеркнув, что Трамп также "не признает наличия проблем". "Не далее, чем на этой неделе он жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии, - отметил Обама. - Но если бы он [Трамп] работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше".