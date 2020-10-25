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Загрязнения акватории после инцидента с танкером в Азовском море не выявлены - Росприроднадзор

13:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росприроднадзор на данный момент не выявил загрязнения акватории после инцидента с танкером в Азовском море накануне, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем "Инстаграме".

"Наши сотрудники вышли в рейд к месту аварии для проведения обследования водной акватории. На данный момент загрязнения не выявлено. Однако считаем, что необходимо иметь запас боновых заграждений, чтобы быть готовым к любому развитию ситуации. Специалисты берут пробы, они должны показать точное положение дел. Еще раз подчеркну: нефтяного пятна на поверхности воды нет", - написала глава Росприроднадзора.

В 19:00 24 октября на танкере под российским флагом "Генерал Ази Асланов", следовавшем из порта Кавказ в Ростов- на-Дону без груза, произошел пожар. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. К ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. СК возбудил уголовное дело. Танкер отбуксирован на якорную стоянку.

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