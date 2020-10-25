Украина: На участке для голосования полиция задержала оголившуюся перед Зеленским женщину
13:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Украины задержала женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шел президент страны Владимир Зеленский с супругой. Инцидент был показан в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье.
Девушка выбежала из-за ограждения и подняла юбку. После этого она была задержана полицией. По данным украинского издания "Страна", она является представительницей движения Femen ("Фемен").
Инцидент длился несколько секунд. Женщина успела продемонстрировать надпись на изнанке юбки - "Zexist". Как Femen пояснили изданию "Страна", они выразили таким образом протест Зеленскому, "позволяющему себе и своей банде сексисткие высказывания в адрес женщин".
В то же время глава государства с женой смог спокойно зайти на участок и проголосовать.
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