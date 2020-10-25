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Эффективность Договора о запрещении ядерного оружия вызывает сомнение у министр обороны Японии

13:30 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил сомнение по поводу эффективности Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступит в силу 22 января 2021 года. Как сообщает в воскресенье агентство Киодо, об этом он заявил на пресс-конференции в городе Ямагути на западе страны.

"В этом договоре не участвуют ядерные державы, в связи с чем я не могу не испытывать сомнения в его эффективности", - передает агентство слова главы оборонного ведомства. Киси также отметил, что Япония как единственная страна, ставшая жертвой ядерной бомбардировки, должна "проявить лидерство в создании среды для достижения согласия мирового сообщества по поводу отказа от ядерного оружия".

По данным телеканала Эн-эйч-кей, свою оценку ДЗЯО также озвучил мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, который назвал будущее вступление договора в силу "важной вехой на пути к отказу от ядерного оружия". Мэр города Нагасаки Томихиса Тауэ заявил, что "Японии следует хотя бы в качестве наблюдателя принять участие в заседании стран, ратифицировавших ДЗЯО".

Ранее Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) сообщила о ратификации ДЗЯО 50 странами, что являлось условием для его вступления в силу.

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