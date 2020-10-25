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Генпрокуратура Армении получила доказательства участия ВС Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе

14:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Армении получила фактические доказательства того, что многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции приняли участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщила пресс- служба ведомства.

"Генпрокуратура Армении в рамках расследуемого уголовного дела о развязывании агрессивной войны Азербайджаном против Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно- Карабахская Республика - прим. ТАСС), получила фактические доказательства о том, что начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях", - отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее опровергал утверждения о турецком военном участии в боевых действиях в зоне конфликта, а также о том, что на стороне Азербайджана воюют иностранные наемники.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои, несмотря на две договоренности о прекращении огня.

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