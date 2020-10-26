Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в нарушение нового режима прекращения огня

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Азербайджана возложило на Вооруженные силы Армении ответственность за нарушение вступившего в силу в понедельник в 07:00 мск режима прекращения огня.

"Несмотря на объявление с 08:00 [по местному времени] 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, Вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. При этом Минобороны заверило, что Азербайджан полностью соблюдает условия перемирия.

В воскресенье вечером два государства при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях в Нагорном Карабахе.