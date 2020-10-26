Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за изменение "пиночетовской" конституции

10:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы переписать конституцию страны, принятую в годы правления генерала Аугусто Пиночета. Почти 90% голосов на прошедшем в воскресенье референдуме уже подсчитано, 78% избирателей проголосовало за изменение конституции.

Толчком к референдуму стали массовые протесты граждан против неравенства, к которому, по их мнению, привела пиночетовская конституция.

Президент страны Себастьян Пиньера признал итоги голосования, отдав должное тому, насколько мирно был проведен референдум. Он назвал это голосование началом пути, по которому чилийцы должны пройти вместе. Русская служба Би-би-си