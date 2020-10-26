Еще два российских губернатора заразились коронавирусом
10:05 26.10.2020 Источник: Lenta.ru
Два российских губернатора — глава Иркутской области Игорь Кобзев и глава Кемеровской области Сергей Цивилев — заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональных правительствах, передает ТАСС и РИА Новости.
Состояние Кобзева хорошее, он продолжает работать на самоизоляции. Цивилев также чувствует себя удовлетворительно и работает удаленно.
17 октября стало известно о положительном тесте на коронавирус у главы Хакасии Валентина Коновалова. До этого, 14 октября, заболел губернатор Костромской области Сергей Ситников. Всего вирусом заразились 18 глав российских регионов, включая Кобзева и Цивилева.
За все время в Иркутской области зафиксировали 22,9 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Кемеровской — 14,1 тысяч. Из них вылечились более 19 тысяч и 9,8 тысяч пациентов соответственно. Всего в России насчитывается более 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Lenta.Ru
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