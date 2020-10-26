Регистрацию сайтов в РФ хотят привязать к госуслугам
11:05 26.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
Некоторые вообще считают, что нововведение, скорее, ухудшит уровень информбезопасности. Коммерсантъ
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