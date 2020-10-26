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НОВОСТИ

Регистрацию сайтов в РФ хотят привязать к госуслугам

11:05 26.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Минцифры предлагает идентифицировать администраторов доменов в рунете через систему госуслуг, что должно упростить работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками. Предполагается, что как минимум на начальном этапе такая идентификация будет добровольной. Но чтобы реально снизить уровень мошенничества в сети, ее придется сделать обязательной, полагают эксперты.

Некоторые вообще считают, что нововведение, скорее, ухудшит уровень информбезопасности.  Коммерсантъ

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