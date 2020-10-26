В РФ выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с начала пандемии
11:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 347, до 1 531 224. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост три дня составляет 1,1%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 574. Всего от инфекции вылечились 1 146 096 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших сократилось до 74,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 219 против 229 днем ранее. Всего от инфекции умерли 26 269 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.
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